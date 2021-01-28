المشهد اليمني الأول

استهدف هجوم مسلح فجر اليوم الخميس، مقر قيادة الحزام الأمني التابع لمليشيا الانتقالي، في مدينة لودر بمحافظة أبين.

وذكرت مصادر محلية بالمدينة، أن مقر مليشيات “الانتقالي” تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين كانوا على متن دراجة نارية، ثم لاذوا بالفرار.

وأوضحت المصادر أن الهجوم خلف أضرارا مادية في المقر، دون ذكر أي ضحايا.

وفي السياق نفسة توعد قائد “الحزام الأمني” في منطقة الصبيحة، وضاح عمر سعيد الصبيحي، مليشيا الإصلاح بمذبحة في صحاري ورمال وهضاب ووديان الصبيحة، التي ستتحول إلى مقابر لجثثهم.

وقال:” أرض بني صبيح لن تكون جسر عبور لمليشيات الإخوان، بل ستكون مقبرة لكل مشاريعهم ومخططاتهم وأهدافهم”.

وأضاف في تصريح صحفي أمس الأربعاء، واهم وأحمق من يحاول جعل مناطق الصبيحة ممر للعبور، أو محطة انطلاق لاقتحام عدن والجنوب. مبينا أن “الحزام الأمني” وقبائل الصبيحة جاهزة لمواجهة الإصلاح، و” لن تمر أي قوة عسكرية إلا على جثثهم”.

وتشهد المناطق المحيطة بمديرية الصبيحة تحشيدات عسكرية لمسلحي الإصلاح، وعلميات تدريب تسليح في إطار مخطط لاقتحام مدينة عدن، عن طريق السيطرة على ساحل رأس العارة القريب من باب المندب.