المشهد اليمني الأول

تفاجأ المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية المُحتلة بظهور قنوات صهيونية على شبكة “بندر عدن” التلفزيونية والتي تبث مجموعة من القنوات الامريكية والأوروبية لاسلكياً و باللغتين العبرية والعربية، في توجه خطير يكشف علاقة قوى الاحتلال وادواته بالكيان الصهيوني الذي يقيم علاقات مُعلنة مع الامارات وشبه مُعلنة مع السعودية .

وقالت المصادر إن شبكة “بندر عدن” والتي تبث في عدن ولحج والضالع ويافع، قامت في بداية الأمر بنقل مباريات كأس العام ومباريات أمم أوروبا لكرة القدم مجاناً للمواطنين في العام 2018،

ثم بث قنوات غربية خاصة بالأفلام والموسيقى ومسلسلات هابطة أخلاقياً وتتضمن مشاهد فاضحة وخادشة للحياء كمؤشر الى خلق جيل من الشباب منسلخ عن هويته الايمانية واليمنية والعربية الاصيلة ولصناعة جيل استهلاكي مُنحل تابع لثقافة الاحتلال الصهيونية والغربية الاستهلاكية مُنقاد لأجندات الاعداء الخالدين للامة الاسلامية .