المشهد اليمني الأول

أكد حسين العزي نائب وزير الخارجية ان اعلان الأمم المتحدة بتأخير وصل الفريق الفني المكلف إلى الناقلة “صافر” قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمرحتى أول مارس المقبل بدلا من فبراير مرتبط بطلبات خارج الاتفاق .

وقال العزي في تغريدة على توير”الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيدا عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين

واضاف” أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات خاصة وان هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط في ما لايعنينا.

وأكد العزي إن كل التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني للسفينة حدث ويحدث من قبل الامم المتحدة على نحو أحادي أما نحن فقد أثبتنا إهتمامنا وحرصنا الكبيرين.

واضاف” في ظل تطورات الموقف العدائي الامريكي تجاه بلدنا وشعبنا نبذل حاليا جهودا حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلةمشبوهة تربط الفريق بواشنطن.