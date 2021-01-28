المشهد اليمني الأول

احتشدت قبائل الجميمة بمحافظة حجة اليوم في مسيرة جماهيرية منددة باستمرار العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وأكد المشاركون في المسيرة استمرار الصمود والثبات في وجه الإرهاب الأمريكي وحلفاءه .. مؤكدين الجهوزية لرفد الجبهات بالمزيد من قوافل الرجال والعطاء وبذل الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر المؤزر.

وأشاروا إلى الرفض المطلق للقرارات والتصعيد الأمريكي وتحالفه الإجرامي بحق الشعب اليمني .. لافتين إلى أن الإرهابي الحقيقي، هو الذي ارتكب وما يزال يرتكب أبشع المجازر بحق اليمنيين على مدى ست سنوات بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة.

وأكد مدير المديرية صدام المدومي أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم في مواجهة قوى الغزو والاستكبار والاحتلال .. مثمناً تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى في الذود عن الوطن وأمنه واستقراره.

وحمّل بيان صادر عن المسيرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية جرائم العدوان بحق الشعب اليمني واستمرار الحصار.

وأكد وقوف أبناء الجميمة في خندق الدفاع عن الوطن بقيادة قائد الثورة .. داعياً قبائل اليمن إلى بذل المزيد من التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.