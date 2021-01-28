المشهد اليمني الأول

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة، اليوم الخميس، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل.

وقال وزير الصحة في كلمة له خلال الفعالية: نركز على الريف لكونه حرم خلال العقود الماضية من التنمية والخدمة الطبية ومحافظة الحديدة عانت كثيرا في هذا الجانب.

وأوضح وضع محافظة الحديدة تغير إلى الأفضل بعد ثورة 21 سبتمبر من حيث الاهتمام والرعاية وحصتها في التنمية والخدمات، مشيرا إلى أن الحديدة تقبع في مقدمة المحافظات التي ترتفع فيها نسب الفشل الكلوي ونسعى لتوسعة مراكز الغسيل التي تعد الأكبر في الجمهورية.

ودعا الباحثين والمؤتمرات العلمية إلى تركيز جهودهم البحثية على الأوبئة الناشئة بسبب الحرب على اليمن.

ونوه وزير الصحة إلى أن إقامة المؤتمر العلمي الطبي الأول في الحديدة يكتسب أهمية كبرى لناحية رسالة التحدي والصمود بمواجهة الحرب والحصار.

وحول جرائم التحالف بحق الشعب اليمني وقيادة الولايات المتحدة لهذه الحرب، أوضح وزير الصحة أن أكثر من 43 ألف مدني سقطوا شهداء وجرحى نتيجة عدوان رعته ومولته أمريكا وأعلن من عاصمتها، لا فتا إلى أن 17 ألف شهيد من المدنيين سقطوا خلال هذا العدوان منهم 7 آلاف طفل وامرأه.

وأشار إلى أن مستشفى الثورة بالحديدة طاله قصف العدوان الذي لم يتورع عن قصف وتدمر 523 مستشفى ومركز صحي باليمن.

وأكد أن كافة جرائم الحرب التي وقعت في اليمن على مدى 6 سنوات ارتكبها التحالف بأسلحة أمريكية وغربية، مشيرا إلى أن التحالف يواصل تشديد الحصار وتعميق معاناة اليمنيين عبر احتجاز المشتقات النفطية بتواطؤ أممي.

واعتبر الدكتور طه المتوكل أن أمريكا بعد 6 سنوات أظهرت عداوتها العلنية للشعب اليمني بعد أن خسرت أدواتها الإقليمية في حرب لم تشهد لها البشرية مثيلا.