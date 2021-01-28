المشهد اليمني الأول

هجومان مجهولي المصدر على عاصمة العدوان الرياض يومي السبت والثلاثاء من الاسبوع الماضي بعد اكتواء كل الدول الاسلامية بالارهاب الوهابي السعودي الرسمي والغير رسمي بالانتحاريين التكفيريين .

حيث نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الهجوم الذي استهدف عاصمة العدوان يوم السبت الماضي أسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الريـاض.

وقالت الصحيفة إن الهجوم، الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ، هو الأول الذي يستهدف الريـاض منذ نحو سبعة أشهر.

وأفاد شهود عيان بأن هجوما آخر استهدف الرياض الثلاثاء، أعقبه انطلاق صواريخ منظومة باتريوت الاعتراضية من داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية، المجاور لقصر اليمامة، المقر الرسمي للملك الواقع في الضاحية الغربية للـ الريـاض.

وتقول الصحيفة إن تفاصيل الحادث الثاني لاتزال غير واضحة، مع عدم وجود تعليق رسمي من قبل تحالف العدوان السعودي ، كما امتنع مسؤولون عسكريون أميركيون عن التعليق.

وهز الانفجار النوافذ في الرياض نحو الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10.00 ت غ)، بحسب مراسلي فرانس برس وسكان في العاصمة.

المصدر الاسبوع الماضي

حسب صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية