المشهد اليمني الأول

قالت مصادر عسكرية رفيعة سعودية، أن جنود إسرائيليين سيقيمون قريبًا داخل قواعد عسكرية في السعودية.

وبحسب موقع ” ويكليكس” السعودي قال قائد عسكري في جيش المملكة إن هؤلاء الجنود سيلتحقون بالقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في أرجاء المملكة في القريب العاجل.

وأوضح القائد العسكري أن الجنود الإسرائيليين سيعملون على نصب بطاريات القبة الحديدة اللازمة لاعتراض الصواريخ الجوية.

وأشار إلى أن اتفاقا ثلاثيا جمع قيادة الجيوش (السعودية، الإسرائيلية، الأمريكية) لبحث التصدي للصواريخ التي تنطلق على المملكة.

وأضاف القائد العسكري “أن دخول القوات الإسرائيلية يأتي في إطار الاستعداد لأى مواجهة محتملة مع إيران في المنطقة”.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي قد كشف أن جيش بلاده يستخدم مجموعة قواعد جوية في الصحراء الغربية للسعودية.

وذكر أن الجيش الأمريكي يطور خيارات عديدة لاستخدامها في حالة حدوث صراع مع إيران، وذلك في إشارة لاستجلاب قوات إسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن إسرائيل وافقت على نشر الولايات المتحدة بطاريات من منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية في منطقة الخليج.

ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية تأكيدها أن كبار المسؤولين في الدولة العبرية وافقوا وراء الأبواب المغلقة على نشر “القبة الحديدية” في قواعد للجيش الأمريكي في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشرق أوروبا والشرق الأقصى.