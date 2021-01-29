المشهد اليمني الأول

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في تغريدة له على موقع ” تويتر “:” التجميد غير رادع ولا يعفي عن مسؤولية القتل والدمار والمجاعة والحصار لإرهاب العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي المستمر ضد الجمهورية اليمنية “.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمدت بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن عملية المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز “إف- 35” إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقيات إبراهيم، التي أقامت الإمارات بموجبها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.