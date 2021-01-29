المشهد اليمني الأول

سخر مصدر مسؤول في الصحة الإنجابية في صنعاء من تداول أنباء عن قرار صنعاء بمنع العمل بوسائل تنظيم الأسرة.

وقال المصدر إن الوثيقة المتداولة بإيقاف العمل بقلاب المشورة الخاص بتنظيم الأسرة ، لا تعني وقف العمل باللولب كما ردد البعض، وإنما وقف العمل بالدليل الإرشادي، كون وزارة الصحة أصدرت دليلا إرشاديا خاصا.

وأكد المصدر أن الدليل الجديد معتمد من منظمة الصـحة عام ٢٠٢٠.

ودعا المصدر إلى تحري الدقة في النشر وتداول المعلومات،مشددا على ضرورة أن يتم النأي بالقطاعات الخدمية، عن التوظيف السياسي.