المشهد اليمني الأول

عاجل | البيت الأبيض: جمدنا صفقات للأسلحة للتأكد من تلبيتها أهدافنا الاستراتيجية بما في ذلك بحث إنهاء الصراع باليمن.

في الاول ورد خبر انهاء الحرب، وهى تشير الى انها حرب بين طرفين خارجي وادواته الخونة و طرف يمني داخلي ورجاله المدافعين وكيف لا وتجميد صفقات السلاح تخص المُعتدي الخارجي السعودي الاماراتي ولو كنا نفضل مصطلح انهاء العدوان السعودي الاماراتي .

وفي الخبر الثاني لقناة الجزيرة قناة الاخاء الماسوني قريباً بعد مرحلة قناة الاخوان العثماني بعد مرحلة قناة اخوان جبال طورا بورا بتيسير علوني مع القاعدة طالبان الارهاب الوهابي التكفيري ورد مصطلح “بما في ذلك بحث انهاء الصراع باليمن “.

وكأن الحرب بين اليمنيين صراع داخلي.. يمني يقتل يمني -حد قولهم- وليس يمني مدافع في بلاده، يحارب يمني خائن وعميل ومرتزق وذنب مُتخندق مع العدو السعودي عبد اليهودي والامريكان هذا اولا وثانيا ركز على

مصطلح ” بحث الصراع ”

عاد الماسونيين الجدد بالاخاء مع بايدن الماسوني اليهودي الصهيوني الحزب الديمقراطي الاخ الماسوني لاخوان قطر وتركيا عادهم بايبحثوا …اى والله با يبحثوا ويمكن ولا يمكن -يهودي اصلي- بينما المصالحة بين الاخوة الماسونيين النظام القطري والنظام السعودي تمت بدقائق وباتصال تلفوني.. والحرب اليمنية السعودية خلفت شهداء بعشرات الآلاف وجرحى اكثر واسرىٰ ومشردين بالملايين واستخدام اسلحة محرمة وفتاكة فاقت اسلحة الحرب العالمية الثانية بينما تمثيلية المقاطعة بين الاخوة الماسونيين لم ولم ولا ولن .

هذا اسلوب يهودي صهيوني ماسوني بامتياز، والجزيرة دليل متقدم يكشف نوايا الاشد عداوة للذين امنوا الامة الاسلامية والوطن العربي و باسلوب الحرب الناعمة .

وبالمناسبة اليوم وانا اقلب القنوات شاهدت وقرأت خبر على شريط الاخبار لقناة يمن شباب التابعة لاخوان قطر وبني عثمان والتي تركز فقط بنشاطها على محافظة تعز بالشكل والمضمون، والخبر يقول” تجدد المواجهات بين القوات السعودية ومليشيا الحوثي الارهابية في جبهات الحدود ”

ياخسارة ياحيف عليكم يا اخوة الماسونية، ابن اليمن ارهابي ومليشيا والمُحتل السعودي قوات سعودية في الحدود والمرتزق والعميل والخائن الذي يقاتل مع السعودي شرعية وجمهورية ووطنية وديمقراطية ومجتمع مدني واسلام وهابي بسلالة بن سعود وخلافة بسلالة بني عثمان وبنكهة اناشيد ايوب طارش عبسي وايوب طارش عبسي برئ من اهدافكم المشبوهه

رغاء يثير الغثيان والتقيؤ

وبالمثل فيصل القاسم السوري الاعلامي المخضرم في اذاعة لندن الاستعمار ثم قناة الجزيرة اخوان يقول الجيش التركي يحرر الشمال السوري والطيران الاسرائيلي يقصف قوات النظام السوري ومليشيات الاسد ..

يافرحتكم يا بني صهيون بهَؤلاء الخونة العاهرون بالاخاء مع طالبان افغانستان الوهابي التكفيري ثم بالاخاء العثماني الطوراني التركي ثم بالتطبيع الخيانة مع اليهودي ثم بالاخاء الماسوني القادم مع الحزب لديمقراطي الامريكي وابن البلاد مليشيات وارهاب.

والعدو التركي يحتل شمال سوريا ولواء الاسكندرون وهي عند الاخوة الماسونييين جيش تركي ومحرحر، والعدو الاسرائيلي يحتل الجولان السوري وهو جيش اسرائيلي عند الاعلام المتصهين العاهر، بينما ابن البلاد مليشيات وكافر ومجوس وابناء متعة وووووووومشروع ايراني وهم ادوات للمشروع الصهيوني الماسوني الفاجر الماجن الفاحش

والقوات السعودية تشتبك مع ميلشيا الحوثي الارهابية عند الحدود اليمنية السعودية.. فحش وفجور لم يسجل التاريخ له مثيل حتى عند عملاء الاستعمار الفرنسي والبريطاني

انهم عملاء الماسونية والصهيونية لاغتيال التاريخ وتمزيق الارض والانسان .

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ابو جميل أنعم العبسي