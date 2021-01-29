المشهد اليمني الأول

توفي اليوم الجمعة وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس سعيد الشرجبي عن عمر ناهز الـ 61 عاماً بعد صراع مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشادت الوزارة في بيان النعي بمناقب الفقيد الشرجبي وإسهاماته خلال مسيرة حياته العملية وعطاءه اللامحدود خلال قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها .

وبعث الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة الوزير الشرجبي، مشيداً في برقيته التي بعثها لأولاد الفقيد نصر ومحمد وأسامة وسعيد وكافة أسرة الشرجبي وإلى مشائخ وأعيان محافظة تعز، بدور الفقيد في خدمة وطنه مقدما أرقى النماذج الوطنية في إدارته وحضوره في كافة المجالات السياسية والإدارية وإرساء قواعد النظام والإدارة في مختلف قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن فقيد الوطن الشرجبي كان له دور مشرف في مقاومة العدوان كما كان من أفضل الكوادر الوطنية المخلصة التي حققت نجاحا كبيرا في جميع المناصب التي تقلدها.

من جهته تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ببرقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس سعيد الشرجبي، مشيراً إلى سجل الوزير الشرجبي المهني الحافل بالإنجازات والملتزم بالقيم والمبادئ الرفيعة وبالعطاء وروح المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه الوطن والشعب اليمني.

ونوه الدكتور بن حبتور بمسيرة الفقيد السياسية والحزبية والإصدارات البحثية القيمّة التي أعدها وشملت قضايا سياسية ووطنية جسدت البٌعد الوطني الذي سكن وجدانه وحضر في عمله الوظيفي وأفكاره ومقترحاته في إطار اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوطن خسر برحيل الشرجبي، شخصية مهنية وقيادية ووطنية كبيرة اتسمت بالنزاهة والكفاءة والإخلاص والتفاني من أجل خدمة الوطن ومصالحه العليا.

هذا وبعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي برقية عزاء ومواساة في وفاة الوزير الشرجبي، مشيراً إلى أن الفقيد كان أحد ضحايا حصار دول العدوان للشعب اليمني، قائلا: ما يزال العدوان وحصاره، يستهدفان الكفاءات الوطنية والمواطنين من خلال ما يعمد إليه من تدني في مستوى الخدمات الصحية عبر منع وصول الدواء والمعدات الطبية وعدم تمكين أحرار اليمن من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم”.