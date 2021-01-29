المشهد اليمني الأول

مونتاج زامل ( شعار الحق ) أداء/ عيسى الليث – الإعلام الحربي 1442هـ

كلمات | أبو هادي الوايلي

أداء | عيسى الليث

‏ •••••••••••••••

برفع شعار الحرية واتكلم

واللي سوى الله مـــــــــاعلينا منه

مابه عذاب إلا عـــــــــذاب جهنم

ولا نعيـــــــــــــــم إلا نعيم الجنة

انا مـــــــــــــع الله منطلق ومسلم

للسيد القائد رضي الله عنـــــــــه

ذي جسـد آيات الكتـــاب الـمحكم

والمنحــــــــرف يتبع هواه وضنـه

لي نهج قـرآني وقـــــــــــائد ملهم

مـــــا قدره ربي علي راضنــــــــــه

لا حلف ذي جوشـن ولا بن ملـجم

بـا يستطيعـوا يبعـــــــدوني عنـــه

صدق الولاء قــــد هو معمـد بـالدم

واللي يخون السيـــــــــد أبراء منه

سبحــــــــــان من يعلم بمـا لا نعـلم

الحمــــــــــد له والفضل له والمنـة

يـا أمة أضـحت لليهودي مغنــــــم

الحرب ماهي حــرب شيعة سنـــة

هذه حقيقـة من فهمـــــــــا يفهــم

واللي يعــــــــرف الله يخشى منه

مابه عذاب إلا عـــــــــذاب جهنم

ولا نعيـــــــــــــــم إلا نعيم الجنة

‏ •••••••••••••••