المشهد اليمني الأول

علّق رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، على قرار إيطاليا بشأن إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقال عبد السلام في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام.

وكان قد أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان.