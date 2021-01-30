المشهد اليمني الأول

أكد مسؤول أمني في الجمهورية الإسلامية في إيران أن انطلاق صفارات الإنذار غرب طهران سببه خطأ فني.

وقال نائب محافظ أمن طهران “حميد رضا جودارزي”: فيما يتعلق بصوت الإنذار في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتجًا عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) في أحد المراكز بالقرب من مدينة الاختبار”.

وأضاف :” ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران غير صحيح”.

وكانت قد دوت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت غربي العاصمة الإيرانية طهران، ونشرت مواقع إخبارية أنباء عن حدوث مشاكل لطائرة تركية غيرت مسارها في أجواء العاصمة الإيرانية.

فيما أكدت العلاقات العامة في مطار الإمام الخميني أن الطائرة التركية لم يكن فيها خلل فني وإنما بسبب الأجواء الممطرة لم تستطع الهبوط في المطار فغيرت وجهتها إلى باكو لتعود لاحقاً بعد هدوء الأجواء.