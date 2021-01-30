المشهد اليمني الأول

كشف المعارض لآل سعود عبدالرحمن السحيمي عن قرب اسقاط ابن سلمان من ولاية العهد وانتهاء مستقبله السياسي. وقال السحيمي في تغريدة رصدها الواقع السعودي أنه وحسب المعلومات الموثقة بالخارج والداخل سينتهي مستقبل ابن سلمان السياسي إذ سيتم اعفاءه من ولاية العهد وتجريده من كل المناصب.

وأضاف السحيمي ان ولاية العهد ستنتقل للأمير أحمد بن عبدالعزيز وسيتم حل مجلس الشورى ليحل محله برلمان منتخب من الشعب واقسم بالله أنه لا يقدح من رأسه.

حسب المعلومات الموثقة بالخارج والداخل إبن سلمان قريب جدا بإذن الله ينتهي مستقبلة السياسي وقريب يتم إعفائه من ولاية العهد وتجريده من كل المناصب وتعيين أحمد بن عبدالعزيز ولي للعهد وحل مجلس الشورى ليحل محله برلمان منتخب من الشعب اقسم بالله لا اقدح من رأسي pic.twitter.com/V7333iH0Op — Abdulrahman Alsuhaimi (@Abdulra34442514) January 29, 2021

وأضاف السحيمي في تغريدة أخرى ما نصه:”بالأفق القريب بزوغ فجر جديد بإذن الله لبلادنا بلاد الحرمين بتوفيق من الله ثم بجهود احرار وشرفاء الأمة إنهم جنود مجهولين بالوقت الحالي وفي الغد القريب على منصات العز والشرف يتم تكريمهم وتسجل اسمائهم بالذهب بصفحات التاريخ”.

بالأفق القريب بزوغ فجر جديد بإذن الله لبلادنا بلاد الحرمين بتوفيق من الله ثم بجهود احرار وشرفاء الأمة إنهم جنود مجهولين بالوقت الحالي وفي الغد القريب على منصات العز والشرف يتم تكريمهم وتسجل اسمائهم بالذهب بصفحات التاريخ — Abdulrahman Alsuhaimi (@Abdulra34442514) January 29, 2021

تغريدة السحيمي لاقت تفاعلاً اذ علّق عليها حساب مدير متقاعد قائلاً أن محمد بن نايف. مختصر الكلام لا ينفع للحكم نهائياً.. تعاملت مع الامير احمد. متواضع و عادل جدا مع كل من استخدمهم لاي عمل خاص. او عام. هل ينفع للحكم. والله اعلم نعم اذا ملكية دستورية على ان يستلم شؤون الدولة رئيس الوزراء. مبس كارثة على المملكة نحتاج عقود لاصلاح ما هدم.

الجدير بالذكر أن ابن سلمان استلم خزينة الدولة والميزانية تعاني عجزاً بقيمة 54 مليار ريال، والآن بعد 6 سنوات من الفساد والحروب العبثية والمشاريع الوهمية و “أنشطة الترفيه”، أصبح العجز في الميزانية 300 مليار ريال.

محمد بن نايف. مختصر الكلام لا ينفع للحكم نهائا..

تعاملت مع الامير احمد. متواضع و عادل جدا مع كل من استخدمهم لاي عمل خاص. او عام. هل ينفع للحكم. والله اعلم نعم اذا ملكية دستورية على ان يستلم شؤون الدولة رئيس الوزراء .

مبس كارثة على المملكة نحتاج عقود لاصلاح ما هدم. https://t.co/Q37U30FCR3 — مدير متقاعد (@malik53381256) January 29, 2021

والجدير بالذكر أيضاً ان المشاكل حول ابن سلمان تتعاظم في كل يوم فمنذ الإعتقالات الذي نفذها في صفوف أبناء عمومته والتجار والمتنفذين في المملكة والجميع يتحيّن الفرصة للإنقضاض عليه والإطاحة به من سدة الحكم.

فرغم تعرضه لثلاث محاولات اغتيال بالسم والرصاص إلا انه لا يزال مصراً على سياسته الغبية في إدارة البلاد وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح ووقف الحرب الظالمة على اليمن بأوامر أمريكية ولا يصدقن أحد أن ادارة بايدن ستتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة فكل ما يعني أمريكا من السعودية هو النفط أولاً وثانياً و اخيراً و كونها خادماً مطيعاً و عدو لإيران عدوة الولايات المتحدة و اسرائيل.

أما المغرر بهم ممن يهللون لسياسة بايدن الظاهرة تجاه المملكة فعليهم أن لا يفرحوا كثيراً فلطالما كانت امريكا تجري خلف مصالحها ولم تكن شعوب الدول العربية والإسلامية ضمن دائرة المصالح ولو كانت أمريكا تهمها حقوقو الإنسان فلتنهي معاناة 73 سنة التي يكابدها اللاجئون الفلسطينيون في دول الشتات ولتتوقف عن دعم اسرائيل و لكن هيهات. الإطاحة بإبن سلمان ستتم بإذن الله تعالى بسواعد أبناء الجزيرة العربية الذين طفح كيلهم من ظلم آل سعود.