عرض ناشطون صوراً للصحفي السعودي جمال خاشقجي على مباني سفارتي السعودية والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن. وعرض الناشطون، صوراً ورسائل بتقنية الضوء للصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين، إلى جانب فيلم “المنشق”.

Who killed Jamal Khashoggi? We're asking legislators in #DC to choose #MoralsOverMoney with @TheDissidentMov . Join our cause. #JusticeForJamal pic.twitter.com/DFP5JTzcnf

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة تقييم العلاقة مع السعودية. وفي السياق، قالت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية. إن الرسائل المصورة، التي بثتها مؤسسة حقوق الإنسان (HRF). هي جزء من الجهود لدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير العلاقات الأمريكية السعودية.

وقال مراسلها، كونور فينيغان، في تغريدة على تويتر إن الصور استهدفت سفارتي السعودية والإمارات. وفندق الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”. وبين أن من بين المستهدفين الشركاء الماليين في نيويورك مثل “KPMG” و”جولدمان ساكس”.

وتابع: “أولئك الذين يتعاملون مع النظام السعودي ويستفيدون منه يقومون بتبييض جرائم محمد بن سلمان وحكومته”. وأشار إلى أن عرض تلك الصور والرسائل حول خاشقجي. والوثائقي الذي يتناول جريمة قتله، كانت شديدة اللهجة. إذ وصفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ “القاتل”.

Across DC last night, @HRF projected messages about #JamalKhashoggi, accusing Saudi govt of silencing him and allies like Trump of looking the other way.

It’s part of effort to push Biden to change US-Saudi relations, incl lobbying by top Dem lawmakers: https://t.co/3wCZW75Cgn pic.twitter.com/hzCPb1YZD9

— Conor Finnegan (@cjf39) January 28, 2021