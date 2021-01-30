المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، نتائج تقييم الهيئات الطبية والمستشفيات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، في مؤتمر صحفي في الحديدة اليوم، إن مستشفى 22 مايو في عمران حصل على المرتبة الأولى في تقييم المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.. مبيناً أن الوزارة وجهت إنذارا إلى 30 مستشفى عام في المحافظات لتحسين أدائها خلال الـ 3 الأشهر المقبلة، قبل تقييمها من جديد.

وأعلن عن منح المستشفيات 3 أشهر والهيئات الطبية شهرين لتحسين أدائها.. مؤكداً أن المحاسبة ستطال قياداتها.. مثمناً الدعم السياسي للقطاع الصحي.

وأكد المتوكل أن وزارة الصحة تعمل استعادة ثقة المواطن بالقطاع الطبي الحكومي عبر النهوض بواقعه، وأن تقديم الخدمة الصحية مستمر كحق للمواطن رغم الحصار وانسحاب المنظمات.

ولفت إلى أن إعلان تقييم المستشفيات الحكومية من الحديدة رسالة تأكيد على العناية التي تلقاها الحديدة بعد ثورة 21 سبتمبر.

وأوضح وزير الصحة أن العدوان قصف أكثر من 520 منشأة طبية بشكل مباشر وبأسلحة أمريكية ودعم أمريكي.. قائلا:اعتراف السيناتور الأمريكي كريس مارفي بأن السلاح الذي قتل اليمنيين به هو سلاح أمريكي يمثل شهادة من العدو بحقيقة اتهامنا لأمريكا منذ اليوم الأول برعاية العدوان على اليمن.

ودعا الدكتور المتوكل بقية الدول إلى احتذاء الخطوة الايطالية بإيقاف بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة في العدوان.. مشيراً إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا صفقات السلاح الدولي في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية بشكل مباشر والواقع اليمني بعد 6 سنوات شاهد على ذلك.