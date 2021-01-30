المشهد اليمني الأول

أكد الدكتور طه المتوكل خلال اللقاء التقييمي لأداء الهيئات والمستشفيات بعموم المحافظات اليوم بمحافظة الحديدة بحضور القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد ووكلاء وزارة الصحة ورؤساء الهيئات ومدراء مكاتب الصحة والمستشفيات في المحافظات، أنه تم ترفيع 30 مركزا صحيا إلى مستشفيات وتم توجيه إنذار لـ 30 مستشفى لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر.. وشهرين للهيئات الطبية لتحسين أدائها، مؤكدا أن المحاسبة ستطول قياداتها، مثمنا الدعم السياسي للقطاع الصحي.

وأشار إلى أن التقييم شمل 137 منشأة طبية ما بين هيئات و مستشفيات عامة ومركزية ومحورية وريفية.. لافتًا إلى حصول تسعة مستشفيات عامة على المستوى B واثنين آخرين على المستوى C.

وأشار إلى حصل 12 مستشـفى محوري على المستوى B وخمسة على المستوى C فيما حصلت ثلاثة مستشفيات محورية على المستوى D وأربعة في المستوى الخامس.

ولفت وزير الصحة إلى أنه تم تقييم 87 مستشفى ريفي حيث حصل مستشـفى واحد على المستوىB1 و11 مستشفى على المستوى B و29 مستشفى على المستوى C فيما حصل 14 مستشـفى على المستوى D و32 مستشـفى في المستوى الخامس.

وأشار إلى أنه تم تقييم ستة مستشفيات مركزية حيث حصل مستشـفى واحد على المستوى B1 وأربعة على المستوى B ومستشفى واحد في المستوى C.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والمستشفيات لتجويد الخدمات الطبية والصحية والعلاجية وتجاوز الصعوبات.. مشيرا إلى أهمية التقييم المستمر وإدخال معايير تركز على تحسين الأداء.