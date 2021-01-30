المشهد اليمني الأول

أختتمت بمدينة الحديدة اليوم أعمال المؤتمر العلمي الأول لبناء القدرات البحثية وتنمية المهارات السريرية الذي نظمته هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة بحضور وكيلا وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف والرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد المنصور.

ناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور والأبحاث والدراسات الحديثة في معالجة وتشخيص الحالات المرضية وتبادل الخبرات والمعلومات والخروج بتوصيات تؤدي إلى ممارسة الطرق العلمية الصحيحة في التشخيص والمعالجة لخفض معدل الوفيات والمراضة والإسهام في الإرتقاء بالمستوى الطبي لتجاوز سنوات العدوان والحصار ومواكبة التطورات العلمية.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أبرزها إنشاء ادارة خاصة بالأخلاقيات الطبية وتطويراستخدام التقنيات الحديثة التشخصية.

كما أوصى بضروة التركيز على الأبحاث العلمية و أبحاث اللقاحات والسيطرة على الأمراض المنقولة بالنواقل كالضنك والملاريا والإلتزام بالأدلة العلاجية للأمراض المعدية والمزمنة بشكل عام، وأمراض الأمهات والتركيز بشكل خاص على الأدوية المستخدمة بالحمل التي قد تسبب مشاكل للأم أو الجنين.

وفي الإختتام أثنى رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل على المشاركة الفاعلة للأطباء والإستشاريين والأساتذة من مختلف المحافظات والجامعات، ومناقشة الأبحاث العلمية وإمكانية الاستفادة منها في القطاع الصحي.

وأوضح أن ما تم تقديمه من أوراق عمل خلال المؤتمر والتوصيات التي خرج بها ستعمل الهيئة على تحويلها إلى مبادرات ضمن أنشطة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية.

وقال” نحن اليوم أمام مسؤوليات وأمانة كبيرة على عاتقنا في العمل لصالح الوطن الذي يتعرض لأعتى عدوان طال الإنسان والحجر والشجر “.

ولفت الدكتور سهيل إلى أن المرحلة الراهنة تحتم على الجميع التحرك في إطار إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها والاستفادة من القدرات والخبرات لتحقيق التنمية والنهوض في كافة المجالات .. وثمن دعم وجهود كل من أسهم في اقامة وانجاح المؤتمر بالمحافظة.

فيما أشاد المشارك سمير ضبعان بدور هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة وجهود القائمين عليها في التنظيم والإعداد والتنسيق لإنجاح المؤتمر في هذا الظرف الذي يعاني منه الوطن جراء العدوان والحصار الغاشم والتصعيد.

وخلال الجلسة الختامية بحضور رؤساء الهيئات ومدراء المستشفيات بالمحافظات جرى تكريم المشاركين والجهات الداعمة للمؤتمر.