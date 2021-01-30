المشهد اليمني الأول

دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء اليوم في مديرية بلاد الروس توزيع زكاة الحبوب للفقراء والمحتاجين تحت شعار ” وآتوا حقه يوم حصاده’.

وفي التدشين أشار مدير إدارة المصارف بمكتب الهيئة يحيى أبو نشطان إلى حرص الهيئة على تطوير المشاريع الخاصة بصرف الزكاـة وفقا لمصارفها الشرعية.

فيما ثمن مدير المديرية علي الشيخ الإسهامات الإنسانية الفاعلة لهيئة الزكـاة ودورها في التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في المجتمع، مؤكدا حرص السلطة المحلية على التعاون مع مكتب الزكـاة في تنفيذ واجباته تجاه هذه الفريضة الدينية.

من جانبه أوضح مدير فرع الزكـاة بالمديرية بكيل مطهر أن إجمالي الزكـاة العينية من الحبوب بمختلف أنواعها بلغت أكثر من ألف و400 قدح خلال موسم الحصاد الزراعي لعام 2020م.

بدوره حث مدير التوعية والتأهيل بمكتب الزكـاة بالمحافظة ابراهيم حميد الدين أبناء المجتمع خصوصاً المزارعين على المزيد من التفاعل وبذل الجهود لإخراج الزكاة المستحقة على الزروع والثمار بما يكفل النهوض بالعمل الزكوي والتكافل المجتمعي.