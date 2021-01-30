المشهد اليمني الأول

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، الاستحداثات العدائية التي تقوم بها دويلة الإمارات في أرخبيل سقطرى واعتداءاتها على الجرف القاري.

واستعرض الإجتماع بحضور وكيلي وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ونائب رئيس اللجنة الفنية لتحديد حدود الجرف القاري محسن رمضان وأعضاء اللجنة، الاعتداءات التي تتعرض لها حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية ووضع بلوكات استكشافية نفطية من قبل الصومال في الجرف القاري اليمني.

وأكد وزير النقل، أهمية المحافظة على خط الأساس للجرف القاري للجمهورية اليمنية.. مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالجرف القاري وحدود الجمهورية اليمنية بشكل عام.

ولفت إلى أن الجرف القارئ للجمهورية اليمنية تم ترسيمه وتحديده من قبل مختصين وفنيين دوليين تابعين الأمم المتحدة والمتمثل في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري بأميال محددة وفقا للقانون الدولي.

وفي الاجتماع أشار الوزير الشامي، إلى أن الكيان الإسرائيلي يعمل في أرخبيل سقطرى بغطاء إماراتي لنهب الثروات الطبيعية والاستفادة من الموقع الجغرافي لسقطرى اليمنية وما تحتويه من ثروات نفطية وعلاجية وسياحية وغيرها.