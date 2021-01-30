المشهد اليمني الأول
صدر اليوم السبت ، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2021م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
واشتمل القـرار على (42) مادة موزعة على ستة فصول:
الفصل الأول: الإنشاء والتسمية والتعاريف.
الفصل الثاني: الأهداف والمهام والاختصاصات. ويتكون من (2) فرعين
الفرع الأول: الأهداف.
الفرع الثاني: المهام والاختصاصات.
الفصل الثالث: إدارة الهيئة ويتكون من (3) فروع
الفرع الأول: المجلس.
الفرع الثاني: الإدارة التنفيذية للهيئة.
الفرع الثالث: قطاعات الهيئة.
الفصل الرابع: الأسس والمعايير التنظيمية.
الفصل الخامس: موارد الهيئة ونظامها المالي.
الفصل السادس: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.