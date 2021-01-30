المشهد اليمني الأول

صدر اليوم السبت ، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2021م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.

واشتمل القـرار على (42) مادة موزعة على ستة فصول:

الفصل الأول: الإنشاء والتسمية والتعاريف.

الفصل الثاني: الأهداف والمهام والاختصاصات. ويتكون من (2) فرعين

الفرع الأول: الأهداف.

الفرع الثاني: المهام والاختصاصات.

الفصل الثالث: إدارة الهيئة ويتكون من (3) فروع

الفرع الأول: المجلس.

الفرع الثاني: الإدارة التنفيذية للهيئة.

الفرع الثالث: قطاعات الهيئة.

الفصل الرابع: الأسس والمعايير التنظيمية.

الفصل الخامس: موارد الهيئة ونظامها المالي.

الفصل السادس: أحكام عامة وختامية.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.