المشهد اليمني الأول

نفى نائب وزير الخارجية حسين العزي إصدار أي قرار رسمي بمنع المرأة من مزاولة العمل.

ودعا نائب وزير الخارجية في تغريده على حسابه بتويتر إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها.

وأوضح أنه في حال حدثت تصرفات فردية فإنها تمثل “انعكاسا هزيلا لرواسب الثقافة الوهابية التي عمل الخصوم على تعزيزها خلال العقود الماضية”.

وأكد العزي حرص الحكومة على ضبط أي ممارسات من هذا النوع ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت زعمت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن من أسمتهم الحوثيين أصدروا قرارا يمنع المرأة من العمل في المطاعم بالعاصمة صنعاء حسبما قالت.