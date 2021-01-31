المشهد اليمني الأول

اعتبرت حركة حماس اقدام جيش العدو على قتل شاب فلسطيني جنوبي بيت لحم شمالي الضفة الغربية المحتلة، استمرارا لسلوك العصابات الذي يمارسه “جيش العدو”، وامتدادا لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة بالضفة.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح نقلته “صفا” “هذا الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها لصدّ هذا العدوان”.

ودعا قاسم إلى الانخراط في مواجهة حقيقية وبشكل مشترك، “وهو ما يتطلب وقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات الأمناء العامين بضرورة تفعيل المقاومة الشعبية”.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد شاب فلسطيني عقب إطلاق قوات العدو النار عليه، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.