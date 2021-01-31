المشهد اليمني الأول

شيع بصنعاء اليوم الأحد، في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، وشهداء الوطن والقوات المسلحة الرائد علي أحمد الأهدل والرائد علي صالح شنور والمساعد عبدربه أحمد البربري والمساعد يحيى عبدالوهاب الرحبي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها عدد من قيادات الدولة والحكومة والشخصيات الاجتماعية، أشاد المشيعون بمناقب فقيد الوطن الشرجبي والدور البطولي والمواقف الشجاعة للشهداء وزملائهم من منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.

جرت مراسم التشييع لجثمان فقيد الوطن وزير الخدمة المدنية والتأمينات والشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراة جثمان الفقيد الشرجبي، الثرى في مقبرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بصنعاء، في حين تم مواراة الشهداء في مسقط رؤوسهم.