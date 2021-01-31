المشهد اليمني الأول

كشف الخبير الأمني صباح العكيلي في تصريح له اليوم الأحد بان القوات الأمريكية تقوم بأنزال مجاميع من داعش خلف مواقع الحشد في جرف النصر للقيام بتسللات لاستهداف المواقع العسكرية للحشد.

وأوضح الخبير العليكي على أن ” القوات الأمريكية تقوم بين فينة وأخرى بأنزال مجاميع إرهابية خلف مواقع الحشد في جرف النصر للقيام بالتسلل على المواقع العسكرية للحشد ولتخريب خطوط الكهرباء”.

وأشار العكيلي إلى أن ” الهدف العسكري الاستراتيجي للقوات الأمريكية هو القيام باختراق جرف النصر لغرض إيجاد تهديد لتلك المحافظات وحجة بيد الأمريكان للبقاء داخل العراق , إضافة إلى أنها تمنح تبرير للحكومة للمطالبة ببقاء القوات الأمريكية العسكرية في البلاد ”

نوه العكيلي إلى أن ” جهات سياسية وخارجية وبدعم أمريكي تحاول بكل ما بوسعها إلى إخراج قوات الحشد الشعبي من منطقة جرف النصر التي تعد الموقع الذي يربط فيه محافظات بابل والأنبار وبغداد مرورا بكربلاء المقدسة”.

إلى ذلك شدد الخبير الأمني العراقي بأن القوات الأمريكية من تقف وراء عودة نشاط “داعش” إلى جميع مناطق العراق بشكل عام وفي مناطق حزام بغداد وجرف النصر شمال محافظة بابل. بشكل خاص