المشهد اليمني الأول

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة ذكية أطلقها تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب“، لمنع هروب مستخدميه من المنصة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “واتساب” أطلقت حملة باستخدم خاصية “القصص”، لتهدئة مخاوف مستخدميها بشأن الخصوصية.

وتهدف تلك الخطة من “واتساب” التي انطلقت من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند إلى باقي دول العالم، لمنع هروب مستخدميها إلى تطبيقات دردشة منافسة

وقال المتحدث باسم منصة “واتساب” إن استخدام تلك الطريقة يسعى للكشف عن “المعلومات الخاطئة والمربكة” المحاطة بتغيير سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

وتسبب تغيير سياسة الخصوصية في “واتساب” واللغط المحاط حولها، في هروب الملايين من مستخدمي “واتسآب” إلى تطبيقات منافسة مثل “سيغنال” و”تليغرام”.