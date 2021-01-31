المشهد اليمني الأول

نشر الموقع الالكتروني لقائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي بوسترا بالتزامن مع رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السلطة.

واحتوى البوستر الذي نشر على الموقع جملة قالها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في كلمته التي ألقاها في 16 كانون الأول الماضي مع القائمين على مراسم الذكرى السنويّة لاستشهاد قادة المقاومة برفقة عائلة الشهيد سليماني.

والجملة التي احتواها البوستر هي: “الانتقام حتمي، يجب على من قتل سليماني ومن أمر بقتله أن يدفع الثمن. مع أن حذاء قدم سليماني وفقاً لقول ذلك العزيز، أشرف من رأس قاتله، بل ذهابُ رأسه لا يكفي فديةً لحذاء سليماني، مع ذلك، هم في النهاية ارتكبوا حماقة ويجب عليهم دفع الثمن. يجب أن يعلم كلٌّ من القاتل والآمر أنه كلّما كان ذلك متاحاً، وحيثما أمكن – نحن نبحث عن الوقت الممكن – فعليهم دفع الثمن”.

واحتوى البوستر أيضا على صورة شخص وهو يلعب الغولف، في اشارة مباشرة إلى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.