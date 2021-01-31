المشهد اليمني الأول

اختطف مرتزقة العدوان بمدينة مأرب سبع نساء واقتادتهن إلى جهة مجهولة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة إنتهاكات مرتزقة العدوان بحق المدنيين بالمحافظة.

وأوضح مصدر محلي أن مجاميع من مـرتزقة العدوان داهمت منازل نازحين مساء أمس واختطفت خمس نساء من بين أهاليهن، ثم عاودت صباح اليوم لتختطف اثنتين أخريات.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المختطفات إلى جهة مجهولة دون إبلاغ أسرهن عن أماكن إعتقالهن.

واستنكر المصدر بشدة إنتهاكات مـرتزقة العدوان وحملات الإختطافات التي طالت العشرات من المدنيين من أبناء المحافظة وساكنيها والتي وصلت إلى إختطاف النساء في جريمة تتنافى مع كل القوانين والأعراف القبلية.