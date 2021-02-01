وثيقة من شكوى إدارة مخيمات النازحين في مأرب عن قيام مليشيا حزب ‏الإصلاح باستدعائات ليلية للنساء

المشهد اليمني الأول

أظهرت هذه الوثيقة أن مدير الأمن المركزي التابع لحزب الإصلاح كان يمارس عمليات ابتزاز بحق النازحات وتصاعدت الشكاوي لتنتهي إلى عملية اختطاف وتلفيق قضايا بحق نازحات بريئات ليواري حزب الإصلاح سوئته

ولم يكتفي بذلك بل قام بتسليم النازحات ‏للسعودي في ظل صمت قبائل مأرب التي صارت مثالا للعار وانعدام الرجولة والنخوة اليمنية.

وفي حي الجحملية تعز ظهرن النساء في مقطع فيديو يشكون من اعتدء مسلحي حزب الاصلاح عليهن في البيوت ليلا بينما رجالهن مرتزقة في الجبهات ..

وكانت احدى مذيعات قناة اليمن من فنادق الرياض قد تركت العمل بالقناة لان وزير اعلام حكومة المرتزقة معمر الارياني اراد ان يهديها لاحد الضباط السعوديين .