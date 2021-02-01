المشهد اليمني الأول

استنكر ناطق أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام بشدة، اختطفت مليشيا العدوان بمدينة مأرب سبع نساء واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له اليوم، إن:”اختطاف النساء في مدينة مارب من قبل مرتزقة العدوان جريمة تضاف إلى جرائمهم بحق آل سبيعيان والأشراف وقبائل المحافظة”.. مشيراً إلى أن ممارسات مرتزقة العدوان في مأرب لا تراعي قيم الدين ولا الأعراف القبيلة.

وكانت مجاميع من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، داهمت منازل نازحين بمأرب مساء السبت، واختطفت خمس نساء من بين أهاليهن، ثم عاودت صباح أمس الأحد لتختطف اثنتين أخريات، و تم نقل المختطفات إلى جهة مجهولة دون إبلاغ أسرهن عن أماكن إعتقالهن.

وكانت إدارة مخيمات النازحين في مأرب قد نشرت وثيقة تظهر قيام مليشيا حزب ‏الإصلاح باستدعائات ليلية للنساء وعمليات ابتزاز بحق النازحات