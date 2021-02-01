المشهد اليمني الأول

فضح موقع “ميديا بارت” الفرنسي الاستخباري دفع الإمارات رشاوي مالية لصحفيين أجانب من أجل التحريض على قطر.

وكشف الموقع بالأسماء والتفاصيل شبكة صحفيين أجانب تمولهم الإمارات لفبركة قصصا مختلقة عن قطر وربطها بتمويل الإرهاب.

وقال الموقع إن تتبع شبكة الصحفيين يظهر بوضوح اختلاقهم أكاذيب متقاربة، وكل منهم يكرر كذبة معينة ويطلق سلسلة لا نهاية لها من الادعاءات المتقاطعة.

وأضاف أنه يمكن أن تكون الحملة الإعلامية التشهيرية ناجحة بغض النظر عن مدى انتشارها، خاصة عندما يتروج هذه المصادر نفسها على أنها مؤيدة للمعلومات المستقلة، أي المنظمات غير الحكومية.

في 19 يوليو 2020، نشر الصحفي راؤول ريدوندو مقالاً ضد قطر على موقع الصحيفة الإلكترونية لـ Atalayar، أكبر وأشهر مدونة إسبانية متخصصة في المعلومات المستقلة عن شبه الجزيرة الأيبيرية والمغرب العربي والشرق الأوسط، مصدرها صحيفة دي تسايت الألمانية المعروفة.

وبحسب ريدوندو، فإن المجلة الألمانية لديها دليل على تورط عميل سري مستقل باسم جيسون جي في تجارة أسلحة غير مشروعة بين الدوحة وبيروت وأنه يعد بعدم الكشف عن وثائقه السرية في هذا الصدد.

بعد لقائه بأحد أعضاء الحكومة القطرية في بروكسل، حصل على 10000 يورو شهريًا لأكثر من عام ورفض في النهاية بيع أرشيفه إلى حكومة الدوحة مقابل 750 ألف يورو.

قطر هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للحكومة في الرباط. منذ نوفمبر 2011، منحت قطر قرضًا بقيمة 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المغربي. بعد ذلك بعامين، في ديسمبر 2013، تبرعت الدوحة بمبلغ إضافي قدره 1.25 مليار دولار للمساعدة في مكافحة اضطرابات الربيع العربي.

عندما أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فرض حظر دولي على الدوحة في يونيو 2017، تدخل المغرب بالمساعدات الإنسانية.

عندما رد الملك محمد السادس بغضب بسبب بعض برامج قناة الجزيرة التي تدافع عن حقوق الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية، نجح التعاون بين الحكومتين على أكمل وجه: بعد تدخل سياسي، عدلت القناة التلفزيونية مكانها وأعلنت أن قطر لا تدفع من أجل دعم مطالب أبناء جبهة البوليساريو.

بعد فترة وجيزة، أيدت قطر علانية محاولة المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 (وهو ما لم تفعله الإمارات العربية المتحدة والسعودية).

الاتصال الإماراتي السري بـ المركز الأوروبي للتحكم السلوكي والدراسات الاستخباراتية

رسميًا على الأقل. في فبراير / شباط 2019، قال بعض قادة حزب العدالة والتنمية – الحزب الحاكم في الرباط – الذين أقيلوا إثر خلافات داخلية داخل الحزب، إن الحزب سيتلقى تمويلات من قطر وتركيا والسعودية.

أثارت هذه التصريحات زلزالاً انتهى فقط عندما نفى رئيس الوزراء سعد الدين العثماني علناً وجود أي صلة بين حزب العدالة والتنمية وقطر وبين حزب العدالة والتنمية وتركيا.

لكن ليس بين حزب العدالة والتنمية والمملكة العربية السعودية. وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن أحد القادة التاريخيين لحزب العدالة والتنمية، محمد لويزي، هو أحد أشد منتقدي قطر.

تحتوي المقالة الأصلية المنشورة في Die Zeit على مزيد من التفاصيل. صدمت القصة هيئة تحرير المجلة الألمانية لأن جيسون جي التقى بمايكل إيناكير في عام 2017، وهو صحفي سابق عمل في شركة علاقات عامة كبرى، WMP، لعدة سنوات، ورافقه جيسون جي في عدة اجتماعات مع عملاء المخابرات الألمانية. أراد جايسون بيع الملف لهم – مقابل 10 مليون يورو.

كما تبين أن القصة كذبة، اضطرت WMP إلى قطع العلاقات مع عميلها الرئيسي: الحكومة السعودية. في 22 يوليو، نشرت صحيفة شتيرن الأسبوعية قصة معاكسة تمامًا.

أُعيد اختراع القصة من الألف إلى الياء وكانت جزءًا من حملة تشويه دبرها شخص (ربما الحكومة السعودية) للإضرار بصورة قطر الدولية.

يقدم توقيع متكرر آخر لـ Atalayar مزيدًا من التوضيح لهذا الأمر. وبحسب مقال للمحرر هنار هيرنانديز، تخرج موظف شاب بالمجلة نهاية 2018 وخبير في المواضيع الليبية والتركية نيابة عن صحيفة خافيير فرنانديز أريبا.

في فبراير 2020، يروي هينار هيرنانديز (مع تلفزيون الإمارات الآن المصدر الوحيد) قصة غير عادية: يُقال إن تركيا وقطر والإخوان المسلمين ينشطون (معًا) في ليبيا من خلال تمويل الجماعات العسكرية المتمردة وإدارة مصانع الأدوية لإحضارها إلى تركيا.

بالإضافة إلى إدارة أموال فايز السراج والحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس وتسليح جيش من 11000 مرتزق تركي سيقاتلون قريبًا لإكمال الغزو العسكري التركي لليبيا.

إن الفكرة الرئيسية لهذا المقال هو التأكيد على أن حكومة السراج الضعيفة للغاية يتم الدفاع عنها من قبل الأمم المتحدة وبدعم من عدة حكومات في أوروبا والشرق الأوسط (بما في ذلك قطر وتركيا، ولكن أيضًا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا).

بينما تدعم الإمارات، وكذلك مصر والسعودية، علانية، ثوار بنغازي بقيادة خليفة حفتر بالسلاح والمال ومحاولة عسكرية لوضع حد للاتفاق على المستوى الدولي من أجل تهدئة ليبيا. في هذا السياق، نعتقد أن أغرب ما في الأمر أن إسبانيا دعمت دائمًا بشكل رسمي حكومة طرابلس بقيادة فايز السراج.

تحتوي الوثائق الرسمية لشركة Integrity Solutions على عشرات الأسماء التجارية البديلة التي يمكن أن تعمل في وقت واحد وتخلق مظهر حملة دعائية فريدة. كادير لديه العديد من العملاء الذين يلعب دور الوصي لهم.

وفقًا للبيانات التي أدخلها بنفسه على صفحته على موقع لينكد إن، يقوم حاليًا بتدريس الأمن السيبراني في جامعة أوتريخت (هولندا) وجامعة بادجادجاران (إندونيسيا).

جميع المعلومات التي لا تسمح لنا على الإطلاق بمعرفة القوة الاقتصادية والتكنولوجية التي تبنيها ECCI ومجموعة كاملة من الشركات ذات الصلة.

نشر كادر كتابًا عن الفضاء، والتجسس، والتكنولوجيا المالية يبحث في التقنيات الحديثة لجمع البيانات الحساسة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض أثناء التدريس في جامعة ليدن.

بهذه الطريقة، عندما يحتاج العميل إلى إحدى هذه الشركات، سيجدها جاهزة، علاوة على ذلك، مع تاريخ ميلاد قبل ولادة العلاقة المهنية بين العميل والشركة الاستئمانية. في الوقت الحاضر، لم يعد يخدع أحد، لكن الممارسة أصبحت تقليدًا.

في حالة ECCI، نجح الحل: إذا أخذ شخص ما هذا الاختصار إلى المحكمة، وطالبه بالرد على الأكاذيب التي تم الإبلاغ عنها في الصحافة، فلن يعرف حقًا أين أو من يسأل.

فيما يتعلق بالموقع الإلكتروني، تُظهر تحقيقات whois (السجل أو المنظمة التي تقدم خدمة المجال) أن معلومات الحيازة تظل سرية وفقًا لقوانين حماية البيانات الدولية.

يضيف هذا الثقل الهائل للقوة السياسية والتحريرية في FoxNews إلى هذه العملية الدعائية من خلال إنشاء مطبوعة جديدة عمداً (أي بالتوازي مع الحادث المروع في بيروت) وإضافة بعض العناصر الأساسية لنجاح حملة تشهير اعترف بها على الفور جميع المرتبطين بمركز CEMO لدراسات دو موين أورينت في باريس، الذي يقع في قلب تنظيم الحملة العالمية لتشويه سمعة قطر. أي شيء يخرج من هذه الحافة سيتم انتقاؤه وإعادة توزيعه.

نذكر النقاط الرئيسية: أ) يُقال إن جايسون جي قد أطلع رؤساء تحرير FoxNews على بعض الوثائق التي تظهر كيف يخطط حزب الله لشن هجوم على 10000 جندي أمريكي متمركزين في الإمارات العربية المتحدة بأوامر من الحكومة القطرية.

ب) ظل دونالد ترامب يقول منذ عام 2017 مدى خطورة دعم قطر للإرهاب.

ج) يعود سبب تغيير الرئيس الأمريكي لرأيه مؤخرًا إلى تعامل الحكومة القطرية مع حملة ضغط ضخمة من قبل الحكومة القطرية.

د) السناتور الفرنسي ناتالي جوليه، المعروف بارتباطه بالسعودية، أجرت مقابلة مع FoxNews وكررت مزاعم جيسون جي.

هـ) نقل عن السياسي البريطاني ، إيان بيزلي جونيور ، الذي هاجم حكومة قطر بشكل مباشر ، والتي وصفها بأنها “فاضحة” ، لكنه نسي أن يذكر أن بيزلي اضطر إلى الاستقالة في عام 2008 بسبب الفساد وأعيد انتخابه لاحقًا ، نظرًا لدوره كجماعة ضغط نيابة عن سريلانكا ، وتم تعليق عمله مرة أخرى بسبب الفساد ؛ علاوة على ذلك ، بسبب كراهيته للأقليات العرقية والمثلية الجنسية ، لا يزال بيزلي شخصية مثيرة للجدل للغاية.

و) سيتم ربط تحقيق Die Zeit بمحاكمة بعض محامي نيويورك ، الذين يمثلون عائلات الجنود الأمريكيين الذين ماتوا في الشرق الأوسط ، ورفعوا دعاوى جنائية ضد قطر وبعض مؤسساتها المالية والجمعيات الخيرية.

في يونيو 2020 يُقال أخيرًا أن الدليل النهائي على صحة هذه القصة الخيالية يأتي من شهادة شخصية مهمة تم إخفاء اسمها: مسؤول في سفارة الإمارات في برلين.

قام بتوقيع هذا المقال جوناثان سباير، أحد أشهر المعلقين الإسرائيليين، والذي لا يزال يحاول إثبات مصداقية وجود تحالف كبير معاد للسامية بقيادة إيران وتركيا وقطر، فضلاً عن أن وجود مؤامرة فلسطينية تقودها حماس، يمكن أن تمحو إسرائيل عن الخريطة، تحت “الصبر الغبي” للأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية.

كالعادة، حكومة الدوحة لا تستجيب لحملة الإمارات .

وبسبب هذا، فإن كل من يصممها ويديرها يصبح أكثر فأكثر غطرسة وتهورًا. وبهذه الطريقة، يتزايد دفع الرأي العام، وخاصة في أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة، إلى الاعتقاد بأن هذه الدولة الخليجية الصغيرة هي بؤرة الشر.

وإذا تذكرنا عراق صدام حسين وليبيا معمر القذافي، فإننا نعرف العواقب العسكرية لحملة الدعاية.