المشهد اليمني الأول

نجحت وساطة قبلية قادها وكيل أول محافظة إب عبد الحميد الشاهري في إنهاء قضية قتل وقعت بالخطأ قبل عامين وراح ضحيتها المجني عليه جابر أحمد يحيى ضاوي من عزلة المقاطن مديرية ريف إب.

وفي الصلح القبلي اليوم بحضور المشرف الاجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي والمحكمين في القضية علي حميد دارس وجبران القديمي, أعلن أولياء دم المجني عليه جابر ضاوي العفو عن المتهمين في القضية من أسرة بيت ضبعان، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.

وأشاد الشاهري والقاسمي، بمكرمة آل ضاوي في العفو عن الجناة في القضـية وإغلاق ملفها إلى الأبد .. معتبراً ذلك يعزز من مبادئ وقيم التسامح والأخوة ومعالجة القضايا المجتمعية بطرق أخوية.

وأكدا أن حل القضايا المجتمعية بطرق أخوية ومرضية تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة والاقتتال وتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدو الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وأشار وكيل محافظة إب والمشرف الاجتماعي إلى أن حل قضايا الثار يترجم عملياً دعوات قائد الثورة والقيادة السياسية في إصلاح ذات البين ومعالجة القضايا المجتمعية في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

بدورهم ثمن مشائخ ووجهاء وأعيان مديرية ريف إب جهود المحكمين في القضية وكل من ساهم في معالجتها بطرق مرضية.