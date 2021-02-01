المشهد اليمني الأول

أدانت أحزاب اللقاء المشترك، إقدام مرتزقة العدوان على اختطاف سبع نساء في محافظة مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة، مؤكدة أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني.

واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها، أن مداهمة منازل للنازحين واختطاف نساء منها جريمة بحق الإنسانية تتنافى مع كل الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية ووصمة عار بحق مرتكبيها.

وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى، بل سبقها جرائم مماثلة في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال، داعية أحرار اليمن للدفاع عن الأرض والعرض في كل شبر من أرض اليمن وتحرير ما دنسه الغزاة والمرتزقة بكل الإمكانات والوسائل المتاحة ودعم الجبهات بالرجال والمال والسلاح.