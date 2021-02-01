المشهد اليمني الأول

أعلن أحمد حسيني المتحدّث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدّفاع الإيرانية ، إطلاق “صاروخ ذوالجناح” الناقل للقمر الصناعي ولأغراض بحثية بنجاح.

وفي تصريح له، أوضح حسيني أنّ ناقل الأقمار الصناعية “ذوالجناح” أنتج على أيدي العلماء الأخصائيين في مجال الصناعات الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية، وجرت عملية إطلاقه لأوّل مرّة على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية، وهو مزوّد بتقنية أقوى محرّك يعمل على الوقود الصّلب.

ويحتوي صاروخ “ذوالجناح” ثلاث مراحل، مرحلتان باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل، بما يؤهله لمنافسة الأقمار الصناعية المتطوّرة تقنياً في العالم، وهو قادر على حمل قمر صناعي يزن 220 كغ إلى مدار يبعد 500 كم عن سطح الارض، بحسب قول حسيني.

ولفت أيضاً إلى أنّ من أهم إنجازات هذه التجربة الفضائية هو التّوصل إلى تقنية أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب وبقوة دفع تزيد عن 750 طنًا في البلاد، وأيضاً التّحقق من صحة التقنيات الحديثة الأخرى المستخدمة في هذا المنتج.