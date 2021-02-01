المشهد اليمني الأول

” خاص”

لاربيع عربي بدون فلسطين المُحتلة ولاربيع عربي بدون القدس المُحتلة ولاربيـع عربي بدون الاقصى الشريف القبلة الاولىٰ للمسلمين ومسرىٰ خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولاربيع عربي اسلامي ثورياً بدون وحدة الامة الاسلامية والوطن العربي لاجتثاث كيان العدو الصهيوني وهزيمة العم سام امريكا وماحدث وجرى بالتداعيات والنتائج ليس ربيع عربي من البداية حتى اليوم.

فتحرير فلسطين لم يكْ البند رقم واحد لدى كل وجميع من تشدقوا بمعزوفة الربيـع الاخواني والحان التكفير الوهابي الدموي فكان تبادل للادوار بين محور الاخوان تركيا وقطر ومحور العدوان السعودية والامارات لتدمير الامة الاسلامية والوطن العربي من الداخل فأثمر ربيـع الاخوان ربـيعاً عبرياً صهيونياً يهودياً بأمتياز علي جثث ودماء واشلاء الملايين من الشعب العراقي والسوري والليبي واليمني فاصبح اليوم البند الأول لمحور الاخوان والعدوان هو خيانة التطبيع بيهودية وعبرية فلسطين المُحتلة.

وبعد عشر سنوات ربـيع دموي اخواني هاهي الانظمة الاخوانية كليا او جزئيا بالعلن او من تحت الطاولة تتقاطر بخيانة الانبطاح والعدوان والتطبيع في تل ابيب بنظام عسكر السودان و نظام المغرب حزب العدالة والتنمية الاخواني واليوم 1فبراير 2021م انظم نظام كوسوفو بالتأسلم العثماني وحقوق المثليين الى قطار خيانة التطبيع وبناء سفارة لكوسوفو في القدس المُحتلة

بينما تونس تحت وقع المظاهرات والاستنزاف والاغتيالات لرموز القوى الوطنية لتخلوا الساحة لحركة النهضة الاخوانية العثمانية ثم الالتحاق بقطار الخيانة والتطبيع الذي ترفضة القوى الوطنية التونسية والرئيس التونسي ” قيس سعيد ” ولتنظم تونس ا لاحقا القطار الاخواني الخائن وبقيادة العراب تركيا اردوغان والسمسار “تميم ” قطر الذين يتحكمون ببقية فروع الاخوان ومنهم فرع اخوان حزب الاصلاح والذي سينصاع حتما لأوامر المرشد العام للاخوان العالمي اردوغان .

وبعد ست سنوات عدوان على اليمن بمحور السعودية الامارات والذي اثمر عن ربيع يهودي بحذف احاديث نبوية شريفة وآيات من القرآن تتناول اليهودالاشد عداوة للذين أمنوا من المناهج الدراسية للكيان السعودي التي تعيش ربيعاً ماسونيا منحلا بالترفيهه الماجن والخمور الحلال وبفتاوي شيوخ التحريف والضلال الوهابي التكفيري مع تحول الامارات الى وكراً للموساد الصهيوني

وبعشرات الآلاف من اليهود الصهاينة مع تحريف لآيات من القرآن الكريم في المناهج الدراسية لكيان الامارات الصهيونية العبرية التي تتحكم بأدواتها البكماء من مؤتمر ابناء العم طارق واحمد علي عفاش والمجلس الانتقالي الجنوبي والمرحبين معا بخيانة التطبيع مع بني صهيون ويترافق ذلك مع عدوان عسكري وحصار اقتصادي واغتيال معنوي وترهيب ارهابي لقوى المقاومة للعدو الصهيوني والرافضة لخيانة التطبيع والروافض لمحاولات التحريف والتزييف لمفاهيم الثقافة والدين والوطنية والقومية والشرعية والجمهورية والقيم والمبادئ والاخلاق والانسانية ولتمرير الربيع الصهيوني العبري اليهودي وبشعار مخادع ملون زاهي بالربيع الاخواني وعاصفة حزم و عزم سعودي وهابي ارهابي اثمر عن ربيع صهيوني يهودي ماسوني بأمتياز .

واجمل الايام تلك التي لم تاتْ بعد .. وأجمل الاعياد كذلك لم تاتْ بعد

وهي التي ستحمل معها ربيـعا عربيا اسلاميا ثوريا جهاديا بتحرير فلسطين كل فلسطين

هذا هو ربـيعنا القادم ربـيع عربي قُح ربيع اسلامي ثوري أَقح …بينما ربيعكم ياخونة الدين والاوطان والاخلاق والقيم والتاريخ هو ربيـع المفسدين بالارض ولامكان له في ديار عمار بن ياسر وسلمان الفارسي ولامكان له في ديار شامنا ويمننا .

المحرر السياسي – المشهد اليمني الأول