المشهد اليمني الأول

علّق الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، على التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة.

وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ إن “التجربة الصاروخية الجديدة لإيران الدولة المحاصرة منذ عقود رسالةٌ بالغة الأهمية للصديق وللعدو بأن إرادة الشعوب أقوى من أي حصار”.

وأكد أن التجربة الإيرانية أثبتت أن الحصار ليس قدرا، وممكن أن يتحول إلى فرصة، وقد فعلت إيران ذلك، ودول أخرى تغلبت على حصار أمريكا وحولت عقوباتها إلى أضحوكة.

وكان قد أعلن أحمد حسيني المتحدّث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدّفاع الإيرانية ، إطلاق “صاروخ ذوالجناح” الناقل للقمر الصناعي ولأغراض بحثية بنجاح.