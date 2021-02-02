المشهد اليمني الأول

أدانت اللجنة الوطنية للمرأة واستنكرت بشدة، اختطاف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، لسبع نساء في محافظة مأرب.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن اختطاف النساء واقتيادهن إلى جهة مجهولة، تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان والمرتزقة بحق الشعب اليمني من الأطفال والنساء والشيوخ على مدى ست سنوات.

وأشارت إلى أن اختطاف سميرة مارش والاعتداء والاغتصاب التي حدثت في التحيتا وحيس والخوخة وما حدث لنساء عديدات بمحافظة عدن وكل منطقة يتواجد بها المحتل ومرتزقته، جرائم لا تمت للدين الإسلامي والأخلاق والأعراف والأسلاف القبلية اليمنية بأي صلة.

وأكدت البيان أن جرائم العدوان والمرتزقة، ستبقى وصمة عار في جبين الخونة والمرتزقة. لافتاً إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم، تفضح المرتزقة المتشدقين باسم الدين وتعرّيهم وتثبت للجميع بعمالتهم للأمريكان والصهاينة الذين ليس لديهم أي غيرة على أعراضهم.

وحملت اللجنة الوطنية للمرأة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، المسئولية الكاملة إزاء ما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق نساء وأطفال اليمن.

ودعت أحرار اليمن إلى الدفاع عن الأرض والعرض واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح، لتطهير بقية المناطق المحتلة من دنس المرتزقة ومن يدعمهم من التحالف الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي.