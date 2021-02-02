المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر مطلعة عن وصول عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين إلى أرخبيل جزيرة سقطرى.

وقالت المصادر إن الطيران الإماراتي نقل فجر أمس الإثنين ، 28 جندي وضابط إسرائيلي مع عتادهم إلى جزيرة سقطرى.

وأوضحت المصادر أن هذه هي الدفعة الثانية التي تصل إلى جزيرة سقطرى خلال اسبوع ، لافتة إلى أن الطيران الإماراتي يستقدم الجنود الإسرائيليين وقت غياب موظفي المطار.

وأكدت المصادر قيام مروحيات هيلوكوبتر بنقل الجنود والضباط الإسرائيليين إلى جزيرة سمحة.

يشار إلى أن الإمارات عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء معسكرات بإشراف الكيان الإسرائيلي في جزيرة سقطرى.