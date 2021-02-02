المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، مساء الأحد، أن التحالف على اليمن، يمارس الفساد وفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فريق تقصي حقائق.

وقال محمد الحوثي، عبر حسابه على “تويتر”: “إتاوات يدفعها اليمنيون لدول مقابل السماح بإدخال حاجاتهم الأساسية، حجز المشتقات لمضاعفة فاتورة نقل السلع والمواطن، ورفض مطلق لجميع تصاريح الأمم المتحدة واحتجاز السفن بعد تفتيشها”.

وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى: “فساد متعدد لدول العدوان في نهب النفط والثروة وتدمير العملة”.

وتابع الحـوثي: “نطالب بفريق تقصي حقائق”.