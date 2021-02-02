المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم وسط السعودية تظاهرات شبابية حاشدة بسبب السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم البطالة والفقر في المملكة و للاعتراض على السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي زادت من البطالة والفقر في البلاد.

ازدياد الفقر وارتفاع معدل البطالة، اضافة إلى الضرائب والحجر المفروض، في ظل سياسات اقتصادية غير ناحجة للنظام السعودي، عوامل اجتمعت على المواطن السعودي، دفعت بهؤلاء للخروج في تظاهرات رفضا للسياسات الاقتصادية، واحتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي.

مدينة بريدة في القصيم وسط السعودية ، شهدت لأول مرة تظاهرة غاضبة اجتمع فيها مئات الشبان، كسروا خلالها حاجز الخوف وملؤوا الشوارع، وتحدوا اجراءات الحظر المفروضة لايصال رسالتهم الرافضة للواقع المعيشي الصعب.

حالة من الاستنفار سادت شرطة القصيم والحرس الوطني، تخوفا من تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات والمواجهات، وفقا لمصادر سعودية.

النظام الامني في المملكة السعودية الذي لم يعتد على مثل هذه التظاهرات، بدأ حملة توقيفات واعتقالات في مشهد لا يخلو من القسوة، طالت عددا من المتظاهرين، كما شهدت التظاهرات بعض الصدامات بين المواطنين قوات الشرطة.

شرطة منطقة القصيم أقرت بهذه التظاهرات، بعد امتلاء مواقع التواصل بالصور والفيديوهات التي تؤكدها، مشيرة على لسان المتحدث باسمها بدر السحيباني، إلی توقيف عدد من المتظاهرين، لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن، وعدم الامتثال لأوامر السلطات بفض تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات.

تجمعات احتجاجية على واقع خنق مواطني دولة نفطية هي الاغنى على مستوى البلدان العربية، وصاحبة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن السياسات الاقتصادية للرياض، أوصلت البلاد إلى حالة من العجز في الموازنة الجديدة تخطت سبعة وثلاثين مليار دولار، ودين عام قارب مئتين وخمسين مليار دولار.

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