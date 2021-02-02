المشهد اليمني الأول

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة لها اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور وكيل النيابة القاضي احمد القيز وعضو النيابة القاضي عصام يحي الماوري وامين السر عادل الجدري لمحاكمة 4 من تنظيم القاعدة الارهابي.

وادانت المحكمة الجزائية كلا من طارق عبدالعزيز احمد الهصيصي وعلي عبدالله البعني وبشير مقبل علي الاسلمي المكني ابو علا وخالد محمد عبد القادر العبدلي المكني أبو خالد الصنعاني .. بالتهم المنسوبة إليهم وبالانتماء لتنظيم القاعدة الارهابي وقضت بالاعدام قصاصا وحدا وتعزيرا على المتهمين الاربعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ..

كما حكمت الجزائية بالزامهم بدفع اربعين مليون لاسرة المجني عليه علي عبدالله الجمره وعشرين مليون غرامات تقاضي ومصادرة كل ممتلكاتهم .. ولوزارتي الدفاع والداخليه الحق في رفع دعاوي تقاضي ضدهم

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالاشتراك مع اخرين في عصابة مسلحة بما بسمي تنظيم القاعدة لمهاجمة جماعة من الناس ومهاجمة رجال السلطة العامة في الدولة والتعرض لهم بقوة السلاح قهرا ومجاهرة في الطرقات العامة ونهب الاموال المملوكة للدولة وجماعة من الناس بطرق وحشية واعدو لذالك الغرض العدة اللازمة من وسائل الاتصالات والاسلحة المتنوعة والقذاائف والمتفجرات المصنعة محليا والوسائل اللازمة لتفجيرها بعد ان قامو بالرصد والمتابعة والتنفيذ ..

كما اتهمت الجزائية بان ارتكبو جريمة التقطع والاختطاف بالقوة تلاه القتل العمد للمجني عليه علي عبدالله الجمرة ومرافقيه في الخط العام بمنطقة العدين وقاموا بالتقطع لهم وايقافهم وسلب اموالهم وقام المتهم الاول وبتمالؤ مع بقية المتهمين عمدا وعدوانا وبطريقة وحشية باطلاق النار علي الجمرة وذبحه بالسكين وفصل راسه عن جسده ثم دفنه في مجري السيل كما قاموا بالتقطع والحرابة المصاحب للقتل العمد واخذ المال بالقوة للمجني عليهم مع سيارتهم في الخط العام بمحافظة البيضاء ونقلهم الي الصومعة وقتل السائق باطلاق 3 طلقات في راسه والتقطع والحرابه لعدد من افراد الجبش واللجان الشعبية ومهاجمة النقاط الامنية في البيضاء واتلاف المال العام واحتلال قيادة عسكرية وزرع عبوات ناسفة وتفجير عدد من الاطقم بطرق وحشية.

على نفس الصعيد عقدت المحكمة ذاتها وبهيئتها السابقة جلسة لمحاكمة المدعو سليم الديلمي المتهم بالانتماء لنفس التنظيم بأن قام بقتل مواطنين اثنين في منطقة مسيك بالعاصمة صنعاء ..

وقضت المحكمة باعدامه في منطقة حدود الجريمة.