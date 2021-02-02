المشهد اليمني الأول

قضت مواطنة في سجون مرتزقة العدوان السعودي بمدينة مأرب جراء التعذيب بعد مرور شهرين على اختطافها.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن وفاة المواطنة صفاء خالد محمد صالح الأمير البالغة من العمر 24 عاما من أبناء محافظة تعز، جاء بعد اعتقالها في سجن ما يسمى بالاستخبارات منذ شهرين، جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.

وكان مرتـزقة العدوان السعودي اختطفوا والد صفاء وزوجها اللذان ما يزالا يقبعان في سجون العدوان بعد تلفيق تٌهم كيدية عليهم.

يذكر أن مليشيا مـرتزقة العدوان بمدينة مأرب صعّدت عمليات الاختطاف بحق المدنيين من الرجال والنساء، حيث يتعرضون لمعاملة سيئة وتعذيب وحشي أدى إلى وفاة العديد منهم.

وكان مرتزقة العدوان في مأرب قد أختطفت سبع نساء بتهمة التجسس

يذكر أن أكثر من 1024 جريمة لعصابات الاحتلال، توزعت بين عمليات اغتيال وانتهاكات وسطو على الأراضي واشتباكات مسلحة، واحتجاجات وتظاهرات ومداهمة منازل واختطافات، وهي جرائم نفذتها عصابات ومرتزقة دول العدوان خلال 6 أشهر فقط، وتحديدا خلال الفترة (يوليو ـ ديسمبر 2020)، في كل من محافظتي عدن وتعز الواقعتين تحت سيطرة العصابات ومرتزقة العدوان، والتي راح ضحيتها أكثر من 352 من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.