رسالة قائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المؤمنة بمناسبة ذكرى مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء “إنفوجرافيك”

المشهد اليمني الأول

بارك السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لأمتنا الإسلامية كافة وعلى وجه الخصوص لكل المؤمنات بمناسبة ذكرى مولد سيدة نساء العالمين الصدّيقة الطاهرة، ، فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء رسول الله محمد -صلى الله عليه وعلى آله- والتي هي مناسبة مباركة كانت جديرًا بالفعل أن تكون (اليوم العالمي للمرأة المؤمنة).

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في بيان له ، اليوم الثلاثاء، إن ظهور نماذج راقية جدًّا في سُمُوِّها الإيماني والأخلاقي، وشرفها الإنساني، ومنزلتها العالية عند الله تعالى من النساء كمريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد، يقدم شاهدًا واضحًا على تكريم الله للمرأة، وفتح المجال أمامها في هذا المجال بلا مثيل له في أي فكر أو اتجاه آخر من الاتجاهات الضالة والمنحرفة.

ولفت السيد إلى أن أرقى وأسمى نموذج و قدوة يجسِّد للمرأة في واقع حياتها كامرأةٍ: مبادئَ الإيمان، و أخلاقَ و تعاليم الإيمان، والقيم الإنسانيّة، والسموّ والشـرف و الكرامة الإنسانية، قد قدمه الإسلامُ متمثلًا بفاطمة الزهراء -عليها السلام –

وأكد السيد أن أخطر ما يسعى له أعداء الإسلام هو ضرب المرأة المؤمنة في مبادئها وأخلاقها وقيمها والسعي لإفسادها، مضيفا أن أعداء الأمة يعتبرون الإفساد للمجتمع المسلم أكبر وسيلة لقهره وإذلاله والسيطرة عليه.

وأشار السيد أن الاحتراز من المساعي العَدائية الشيطانية والحفاظ بكل جدّ على مبادئ الإسلام وتعاليمه وأخلاقه، هو الذي يصون مجتمعنا المسلم ويحفظ له صلاحه.. موضحا أن الحضارة الإسلامية تنطلق من قاعدة بناء سُموّ الإنسان وصلاحه دون تدمير إنسانيته وأخلاقه.

وقال السيد: مجتمعنا اليمني بهويته الإيمانية لجدير بأن يكون المجتمع القدوة في الالتزام بالتعليمات الإيمانية التي تحمي المجتمع من أوبئة المفاسد والرذائل.. مؤكدا أن الثمرة الطيبة للالتزام تتجلى في قوة وصلابة وتماسك مجتمعنا في التصدي الفاعل للأعداء في كل ميادين المواجهة”.

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