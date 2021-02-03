المشهد اليمني الأول

كشف رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً المرتزق عيدروس الزبيدي خلال لقاء خاص مع RT اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن تطبيع العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي.

وأفاد بأنهم باركوا تطبيع بعض الدول العلاقات مع تل أبيب، مشيرا إلى أنه لا توجد مساع الآن في هذا الصدد.

وقال المرتزق الزبـيدي إن التطبيع مع إسرائيل مسألة واردة عندما تكون لدينا دولة وعاصمة تخص الجنوب العربي.

وبين الزبيدي أنه إذا أصبحت لهم دولة ذات سيادة عاصمتها عدن -حد زعمة- فإنه من حقهم أن يعرضوا التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، مشددا على أنه حق سيادي لهم.

وجدد الزبـيدي التأكيد أن التطبيع مع إسرائيل ممكنا في حال استعادة ما أسماها بـ” الدولة الجنوبية كاملة السيادة “(مشيرا بذلك إلى الانفصال)

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