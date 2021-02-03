المشهد اليمني الأول

رفضت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة النازحات المختطفات إلى سجون ميليشيات الإصلاح في مدينة مأرب.

وأفادت مصادر محلية في مدينة مأرب، بأن قائد القـوات السعودية العميد ” يوسف خيرالله الشهراني”، رفض إعادة المختطفات الثمان من مقر القوات السعودية، إلى سجون سلطات “حكومة هادي” وميليشيات الإصلاح في مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر، أن ضغوط العديد من قبائل مأرب، واستهجان الرأي العام المحلي ضد جريمة اختطاف 8 نازحات من منازلهن في حي الزراعة بمدينة مأرب وتسليمهن للقوات السعودية، دفع بمليشيات الإصلاح إلى رفع طلب لقائد القـوات السعودية بالمحافظة تسترجوه إعادة المختطفات إلى سجون الاستخبارات العسكرية.

هذا وقد فرقت قـوات تحالف العدوان وميليشيات الإصلاح، عصر أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية لأسر المختطفات امام مبني مديرية أمن محافظة مأرب، تطالب بالأفراج عن نسائهم المختطفات.