المشهد اليمني الأول

نفذ موظفو وعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة اليوم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة استنكارا لاستمرار قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات نددت باحتجاز سفن المشتقات النفطية واستمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، والانتهاكات والخروقات المستمرة لاتفاق ستوكهولم .

وفي الوقفة أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى أن استمرار تحالف العدوان في حصار الشعب اليمني ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والغذائية جريمة تضاف إلى قائمة الجرائم التي يرتكبها منذ ست سنوات .

وأكد أن انتهاكات وجرائم قوى العدوان لن تزيد الشعب اليمني، إلا ثباتا وتلاحما في مواجهته والتصدي لكل المؤامرات والغطرسة الأمريكية..

وخلال الوقفة التي حضرها نائب مدير عام المؤسسة خالد فكري استنكر المدير الإداري بالمؤسسة محمد معافا مواصلة قوى العدوان انتهاكاتها ومنع سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة.

واستنكر بيان صدر عن الوقفة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح بدخولها إلى الميناء رغم حصولها على تراخيص من قبل الأمم المتحدة، في ظل دعم أمريكي وصمت أممي مخزي.

وأكد البيان أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم العدوان الظالم والهمجي .. محملاً الأمم المتحدة كامل المسئولية عما يترتب عليه انعدام المشتقات النفطية من كوارث بيئية وصحية وتوقف خدمات ضخ المياه.

وأدان البيان جريمة مرتزقة العدوان باختطاف النساء في مأرب، مؤكدا أن هذه الجريمة عيب أسود وعار في جبين مرتكبيها .