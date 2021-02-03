المشهد اليمني الأول

نظم ابناء مديريات مربع البيضاء وبحضور الساطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة وقفة قبلية مسلحة تنديدا واستنكارا بجريمة اختطاف النساء من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب من قبل مرتزقة العدوان

بيان الوقفة ندد بصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم والذي شجع العدوان ومرتزقته على التمادي في إرتكاب المزيد من الجرائم على مدى ستة اعوام

وأكد بيان الوقفة بإسم قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة البيضاء والمشايخ والوجهاء والاعيان والشخصيات الاجتماعية والعلماء والشباب والمثقفين وكافة شرائح المجتمع أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وأن الشعب اليمني ورجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات سيثأرون من المجرمين والبغاة والمعتدين

وناشد البيان المكونات الوطنية وأحرار اليمن للمزيد من التلاحم والاصطفاف والتحرك بمسؤولية لمواجهة العدوان وتحرير الأراضي اليمنية وإسقاط مشاريع العدوان ومرتزقته

وأشار البيان إلى أهمية التوجه إلى جبهات العزة والكرامة للرد على جرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني العظيم

وناشد البيان أحرار اليمن والمنظمات الحقوقية للتحرك الجاد والضغط على قوى العدوان للإفراج عن جميع النساء المختطفات والتوقف عن إرتكاب مثل هذه الجرائم وكذا الإفراج عن جميع المواطنين والمعتقلين الذين تم إختطافهم من الطرق ومن داخل منازلهم دون أي مسوغ قانوني

ودعا البيان كافة القبائل اليمنية وأبنائها الأحرار عامة وقبائل محافظة البيضاء خاصة إلى التحرك الجاد واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال لتطهير بقية مأرب من دنس الغزاة والمرتزقة والخونة والعملاء