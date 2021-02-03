المشهد اليمني الأول

أكد محافظ محافظة لحج الشيخ أحمد حمود جريب، تمسك أبناء الجنوب في مختلف المحافظات اليمنية بالقضية الفلسطينية العادلة، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يقف في خط الدفاع الأول لمواجهة الهيمنة والغطرسة الصهيونية في المنطقة.

وأشار جريب إلى أن الأصوات النشاز التي استفزت اليمنيين بتواطؤها مع موجة التطبيع الإسرائيلي الأخيرة في المنطقة لا تمثل الجنوب ولا شعبه الابي الصامد الحر الرافض لتسويق قضيته العادلة من قبل أدوات وضيعة صنعها المحتل الإماراتي بأموال قذرة للتهيئة لاحتلال الجنوب ولاختراق المجتمع الجنوبي بأدوات مصطنعة من قبل الاحتلال لتمكين العدو الإسرائيلي من التواجد في السواحل اليمنية.

وأوضح المحـافظ جريب أن تصريحات المرتزق عيدروس الزبيدي لا تمثل أحرار الجنوب ولا أبناء المـحافظات الجنوبية وتعبر عن مدى السقوط الأخلاقي والقيمي والقومي لتلك الأدوات التي تمثل نفسها، داعيا كافة احرار الجنوب إلى إدانة تصريحات ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي الموالي للإمارات واستنكاره واتخاذ موقف صارم من تلك التصريحات التي تسيئ لكافة أبناء الجنوب وتطعن بعدالة قضيته.