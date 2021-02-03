المشهد اليمني الأول

قتل صباح اليوم المواطن موسى سيف مدهش من ابناء قرية الجُبالي صبر البالغ من العمر “18” عام يعمل سائق شاحنة نقل يقتات منها مايسد رمق افراد اسرته في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار في تعز المُحتلة، في نقطة ” الدحي ” التابعة لعصابة مسلحة تتبع قوى الاحتلال جناح اخوان تركيا وقطر المحسوبة على قوات ما تسمى شرعية هادي والفنادق.

وأوضحت مصادر خاصة للمشهد اليمني الأول بان المواطن موسى سيف مدهش قتل على يد احد افراد عصابة الجباية المسلحة ويدعى صلاح حلمي الذي اطلق الرصاص ما ادى الى مقتله على الفور بعد رفض الضحية دفع جباية مالية قدرها فقط 500 ريال.

والقاتل حُر طليق ويسرح ويمرح بحرية وبحماية من متنفذي قوى الاحتلال والعدوان ينما اسرة القتيل تعيش احزان عديدة ولتنظم هذة العائلة الى مئات الأسر الحزينة التي تعرض عوائلها او افراد منها الى حوادث قتل اواختطاف اواغتصاب اوتهديد اوقهر وضرب واذلال كصورة من الصور للحالات المرافقة لاي احتلال جديد قديم باغراق مناطق الاحتلال بالفوضى الخلاقة ليطيب المقام للمُحتل الغازي الناهب والمقسم للارض والانسان.